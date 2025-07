Fangoso limaccioso nei cruciverba: la soluzione è Lutulento

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Fangoso limaccioso' è 'Lutulento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LUTULENTO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Lutulento: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Lutulento? Lutulento descrive qualcosa di fangoso, melmoso e viscido, tipico di terreni o acque molto fangose. È un termine che richiama la consistenza appiccicosa e viscosa di materiali morbidi e sporchi. Questa parola si usa spesso per dipingere ambienti degradati o poco puliti, evocando un'immagine di torbido e melma. Insomma, qualcosa di estremamente limpido e pulito non può essere definito lutulento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Fango limacciosoUn impasto fangosoLimaccioso pieno di melmaTerreno fangoso che impedisce di procedereUn deposito fangoso

Hai trovato la definizione "Fangoso limaccioso" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

U Udine

T Torino

U Udine

L Livorno

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

