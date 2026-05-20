Investito

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Investito' è 'Urtato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: URTATO

La risposta Urtato è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Urtato? Quando una persona subisce un impatto violento, si dice che è stata investita. Questo termine descrive un evento in cui si viene colpiti o urtati da un oggetto o da un’altra persona, provocando spesso dolore o danni fisici. L’evento può avvenire accidentalmente o in modo improvviso, lasciando un’impronta sulla persona coinvolta. La parola si collega alla sensazione di essere urtati, evidenziando la forza e l’effetto dell’impatto.

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Investito nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Urtato

La definizione "Investito" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Urtato'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Investito

Investito Risposta: URTATO

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: U_____

U_____ Inizia con: U

U Finisce con: O

Le 6 lettere della soluzione

U Udine R Roma T Torino A Ancona T Torino O Otranto

La soluzione 'Urtato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Investito". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.