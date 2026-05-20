Investito
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Investito' è 'Urtato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: URTATO
La risposta Urtato è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Urtato? Quando una persona subisce un impatto violento, si dice che è stata investita. Questo termine descrive un evento in cui si viene colpiti o urtati da un oggetto o da un’altra persona, provocando spesso dolore o danni fisici. L’evento può avvenire accidentalmente o in modo improvviso, lasciando un’impronta sulla persona coinvolta. La parola si collega alla sensazione di essere urtati, evidenziando la forza e l’effetto dell’impatto.
Investito nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Urtato
La definizione "Investito" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Urtato'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Investito
- Risposta: URTATO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: U_____
- Inizia con: U
- Finisce con: O
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Urtato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Investito". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
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