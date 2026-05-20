Investito

Sara Verdi | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Investito' è 'Urtato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: URTATO

La risposta Urtato è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Urtato? Quando una persona subisce un impatto violento, si dice che è stata investita. Questo termine descrive un evento in cui si viene colpiti o urtati da un oggetto o da un’altra persona, provocando spesso dolore o danni fisici. L’evento può avvenire accidentalmente o in modo improvviso, lasciando un’impronta sulla persona coinvolta. La parola si collega alla sensazione di essere urtati, evidenziando la forza e l’effetto dell’impatto.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Urtato'

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Investito nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Urtato

La definizione "Investito" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Urtato'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Investito
  • Risposta: URTATO
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: U_____
  • Inizia con: U
  • Finisce con: O

Le 6 lettere della soluzione

U Udine
R Roma
T Torino
A Ancona
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Urtato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Investito". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Investito di una carica Un vice investito dei poteri più ampi Organo investito di funzioni di comando Può essere investito mentre attraversa L ha ricevuto l investito 

Altre definizioni collegate

Con investito: Investito sopraffatto 