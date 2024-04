La Soluzione ♚ Investito di una carica

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : NOMINATO

Curiosità su Investito di una carica: Non si rivela o una designazione non ancora ufficiale a un incarico. per estensione, indica una persona che viene investita di una carica, perlopiù pubblica... In letteratura, con la locuzione colui che non deve essere nominato, ci si riferisce a: Lord Voldemort, personaggio immaginario della serie di libri Harry Potter, di J. K. Rowling Hastur, essere immaginario appartenente al Ciclo di Cthulhu, di Howard Phillips Lovecraft

