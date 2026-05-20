I gesti di chi fa scongiuri
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'I gesti di chi fa scongiuri' è 'Scaramantici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SCARAMANTICI
La risposta Scaramantici è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Scaramantici? I gesti di chi fa scongiuri sono spesso considerati simboli di protezione contro il male o sfortuna imminente. Questi atti, come incrociare le dita, toccare un oggetto sacro o fare segni con le mani, vengono compiuti con la speranza di allontanare le energie negative. La loro origine si perde in antiche credenze popolari, dove tali pratiche erano ritenute efficaci nel influenzare gli eventi futuri. La tradizione si tramanda di generazione in generazione, mantenendo viva questa forma di superstizione.
I gesti di chi fa scongiuri nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Scaramantici
Questa pagina è dedicata alla definizione "I gesti di chi fa scongiuri" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scaramantici'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: I gesti di chi fa scongiuri
- Risposta: SCARAMANTICI
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 12
- Schema utile: S___________
- Inizia con: S
- Finisce con: I
Le 12 lettere della soluzione
La soluzione 'Scaramantici' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I gesti di chi fa scongiuri". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Quella muta si fa a gesti e occhiate Fa fare involontari gesti Non fa star più nella pelle Fa alzare i tifosi allo stadio Fa lacrimare e tossire
Altre definizioni collegate
Con gesti: Lo sono i gesti non voluti