I gesti di chi fa scongiuri

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'I gesti di chi fa scongiuri' è 'Scaramantici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCARAMANTICI

La risposta Scaramantici è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Scaramantici? I gesti di chi fa scongiuri sono spesso considerati simboli di protezione contro il male o sfortuna imminente. Questi atti, come incrociare le dita, toccare un oggetto sacro o fare segni con le mani, vengono compiuti con la speranza di allontanare le energie negative. La loro origine si perde in antiche credenze popolari, dove tali pratiche erano ritenute efficaci nel influenzare gli eventi futuri. La tradizione si tramanda di generazione in generazione, mantenendo viva questa forma di superstizione.

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I gesti di chi fa scongiuri nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Scaramantici

Questa pagina è dedicata alla definizione "I gesti di chi fa scongiuri" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scaramantici'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: I gesti di chi fa scongiuri

I gesti di chi fa scongiuri Risposta: SCARAMANTICI

Lunghezza: 12 lettere

12 lettere Schema parole: 12

12 Schema utile: S___________

S___________ Inizia con: S

S Finisce con: I

Le 12 lettere della soluzione

S Savona C Como A Ancona R Roma A Ancona M Milano A Ancona N Napoli T Torino I Imola C Como I Imola

La soluzione 'Scaramantici' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I gesti di chi fa scongiuri". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.