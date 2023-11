La definizione e la soluzione di: Fa fare involontari gesti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TIC

Significato/Curiosita : Fa fare involontari gesti

Concetto molto simile alla teoria della mente) oppure fare esperienza indiretta e spesso involontaria degli stati mentali di una persona (un concetto sviluppato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Fa fare involontari gesti : fare; involontari; gesti; Servono per fare confronti; Giostrare come si usava fare nel Medioevo; Un gran da fare segreto; La usano i muratori per fare gli archi; In aggiunta al dire e al fare c è lui; Causa movimenti involontari ; Fa compiere gesti involontari ; È causa di movimenti involontari ; L arte del recitare a gesti ; gesti teneri fatti passando la mano sulla pelle; Impersona personaggi noti copiandone look e gesti ; Affettati e stereotipati gesti ; Lo sono i gesti di chi fa gli scongiuri;

