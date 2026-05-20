Lo fece costruire Aronne
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SOLUZIONE: VITELLO D ORO
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Perché la soluzione è Vitello D Oro? Il Vitello d'Oro è un famoso monumento artistico che Aronne fece costruire, simbolo di potere e di raffinatezza. Questa opera incarna l'arte sacra e la devozione religiosa, rappresentando una figura di grande valore simbolico. La scultura, realizzata con materiali preziosi, attirava l'attenzione di molti fedeli e visitatori, diventando un punto di riferimento nel contesto storico e culturale dell'epoca. La presenza di questa costruzione testimonia l'importanza attribuita alla fede e all'arte.
Lo fece costruire Aronne nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Vitello D Oro
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lo fece costruire Aronne
- Risposta: VITELLO D ORO
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 7-1-3
- Schema utile: V______ _ ___
- Inizia con: V
- Finisce con: O
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Vitello D Oro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo fece costruire Aronne". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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