Dura fino ai 14 anni
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Dura fino ai 14 anni' è 'Età Pediatrica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ETÀ PEDIATRICA
La risposta Età Pediatrica è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Età Pediatrica? L’età pediatrica si riferisce al periodo della vita che dura fino ai 14 anni, coinvolgendo la crescita e lo sviluppo dei bambini e degli adolescenti. Durante questa fase, il corpo subisce numerosi cambiamenti fisici e psicologici, richiedendo attenzioni specifiche per le esigenze di salute e benessere. È un periodo fondamentale per la formazione delle basi di un corretto stile di vita e per l’adozione di abitudini sane. La cura e l’attenzione in questa fase sono essenziali per un avvio equilibrato alla vita adulta.
Dura fino ai 14 anni nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Età Pediatrica
Se la definizione "Dura fino ai 14 anni" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Età Pediatrica'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Dura fino ai 14 anni
- Risposta: ETÀ PEDIATRICA
- Lunghezza: 13 lettere
- Schema parole: 3-10
- Schema utile: E__ __________
- Inizia con: E
- Finisce con: A
Le 13 lettere della soluzione
La soluzione 'Età Pediatrica' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Dura fino ai 14 anni". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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