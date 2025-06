Uccello che depone le uova nei nidi altrui nei cruciverba: la soluzione è Cuculo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Uccello che depone le uova nei nidi altrui' è 'Cuculo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CUCULO

Perché la soluzione è Cuculo? Cuculo indica un uccello noto per deporre le sue uova nei nidi di altri. Questa strategia, chiamata parassitismo, permette al cuculo di risparmiare energie e affidarsi ad altri per l'allevamento dei propri piccoli. È un comportamento curioso e spesso considerato ingegnoso, anche se un po' scaltro. In breve, il cuculo sfrutta gli sforzi degli altri per crescere i suoi cuccioli.

C Como

U Udine

C Como

U Udine

L Livorno

O Otranto

