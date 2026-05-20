Un concorrente che non è tra i favoriti

Luca Bianchi | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un concorrente che non è tra i favoriti' è 'Outsider'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OUTSIDER

La risposta Outsider è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Outsider? Un outsider è un partecipante in una competizione che non gode di grande considerazione o di alte probabilità di vittoria. Spesso, si tratta di un atleta, un'auto o un progetto che si presenta come sfavorito rispetto ai favoriti, ma può sorprendere grazie a inesperienza o determinazione. La sua presenza crea suspense e imprevedibilità, poiché le aspettative sono basse. La sua forza può emergere in modo inaspettato, rendendo interessante l'esito della gara o della sfida.

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Un concorrente che non è tra i favoriti nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Outsider

La soluzione associata alla definizione "Un concorrente che non è tra i favoriti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Outsider'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un concorrente che non è tra i favoriti
  • Risposta: OUTSIDER
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: O_______
  • Inizia con: O
  • Finisce con: R

Le 8 lettere della soluzione

O Otranto
U Udine
T Torino
S Savona
I Imola
D Domodossola
E Empoli
R Roma

La soluzione 'Outsider' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un concorrente che non è tra i favoriti". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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Con favoriti: Mustacchi : baffi = favoriti : x 