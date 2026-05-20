Un concorrente che non è tra i favoriti
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un concorrente che non è tra i favoriti' è 'Outsider'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: OUTSIDER
La risposta Outsider è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Outsider? Un outsider è un partecipante in una competizione che non gode di grande considerazione o di alte probabilità di vittoria. Spesso, si tratta di un atleta, un'auto o un progetto che si presenta come sfavorito rispetto ai favoriti, ma può sorprendere grazie a inesperienza o determinazione. La sua presenza crea suspense e imprevedibilità, poiché le aspettative sono basse. La sua forza può emergere in modo inaspettato, rendendo interessante l'esito della gara o della sfida.
Un concorrente che non è tra i favoriti nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Outsider
La soluzione associata alla definizione "Un concorrente che non è tra i favoriti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Outsider'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un concorrente che non è tra i favoriti
- Risposta: OUTSIDER
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: O_______
- Inizia con: O
- Finisce con: R
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Outsider' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un concorrente che non è tra i favoriti". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con concorrente: Operatore di telefonia concorrente di Tim e WindTre
Con favoriti: Mustacchi : baffi = favoriti : x