Ciascun filo che costituisce una fune
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ciascun filo che costituisce una fune' è 'Trefolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TREFOLO
La risposta Trefolo è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Trefolo? Un trefolo è un filo sottile e resistente che, unito ad altri simili, compone una fune robusta e durevole. La sua funzione principale consiste nel garantire la resistenza e la flessibilità dell'intera struttura, permettendo di sollevare o tirare oggetti pesanti senza rompersi. La qualità del trefolo influisce direttamente sulla stabilità e sulla sicurezza dell'intera corda. La scelta di materiali adeguati e la cura nella lavorazione sono fondamentali per ottenere prestazioni ottimali.
Ciascun filo che costituisce una fune nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Trefolo
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Ciascun filo che costituisce una fune
- Risposta: TREFOLO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: T______
- Inizia con: T
- Finisce con: O
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Trefolo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ciascun filo che costituisce una fune". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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