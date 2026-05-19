+ Zanzibar = Tanzania
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SOLUZIONE: TANGANICA
Perché la soluzione è Tanganica? La voce TANGANICA si riferisce alla lingua e alla cultura della popolazione che abita la regione orientale di Zanzibar, parte della Tanzania. Essa rappresenta un elemento fondamentale dell’identità locale, riflettendo tradizioni, usanze e storia di questa comunità. La lingua TANGANICA si distingue per le sue caratteristiche linguistiche e per il suo ruolo nel mantenimento delle connessioni culturali tra gli abitanti e il territorio. La sua diffusione e importanza sono strettamente legate all’appartenenza a Zanzibar, che fa parte della Tanzania.
+ Zanzibar = Tanzania nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Tanganica
Questa pagina è dedicata alla definizione "+ Zanzibar = Tanzania" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tanganica'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: + Zanzibar = Tanzania
- Risposta: TANGANICA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: T________
- Inizia con: T
- Finisce con: A
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Tanganica' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "+ Zanzibar = Tanzania". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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