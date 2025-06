Si parla in Tanzania nei cruciverba: la soluzione è Swahili

Home / Soluzioni Cruciverba / Si parla in Tanzania

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si parla in Tanzania' è 'Swahili'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SWAHILI

Curiosità e Significato di "Swahili"

Vuoi sapere di più su Swahili? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Swahili.

Perché la soluzione è Swahili? Lo Swahili è una lingua bantu parlata principalmente in Tanzania e in altri paesi dell'Africa orientale, come il Kenya e l'Uganda. È una lingua ricca di storia e cultura, influenzata da diversi popoli e commercianti che hanno attraversato la regione nel corso dei secoli. Oggi, lo Swahili è non solo un mezzo di comunicazione, ma anche un simbolo di identità e unità tra le diverse etnie che abitano queste terre.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Non è la cosa di cui si parlaVi si parla il cantoneseSi parla al Cremlino

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Swahili

Non riesci a risolvere la definizione "Si parla in Tanzania"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

W Washington

A Ancona

H Hotel

I Imola

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S F P O O R A P T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FRAPPOSTO" FRAPPOSTO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.