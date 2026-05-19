La Thurman di Hollywood

Angelo Caputo | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'La Thurman di Hollywood' è 'Uma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UMA

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La Thurman di Hollywood nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Uma

Questa pagina è dedicata alla definizione "La Thurman di Hollywood" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Uma'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La Thurman di Hollywood
  • Risposta: UMA
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: U__
  • Inizia con: U
  • Finisce con: A

Le 3 lettere della soluzione

U Udine
M Milano
A Ancona

La soluzione 'Uma' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La Thurman di Hollywood". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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