La Thurman di Hollywood
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SOLUZIONE: UMA
La Thurman di Hollywood nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Uma
Questa pagina è dedicata alla definizione "La Thurman di Hollywood" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Uma'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La Thurman di Hollywood
- Risposta: UMA
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: U__
- Inizia con: U
- Finisce con: A
Le 3 lettere della soluzione
La soluzione 'Uma' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La Thurman di Hollywood". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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