Ha sposato Uma Thurman: Hawke

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ha sposato Uma Thurman: Hawke' è 'Ethan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ETHAN

Perché la soluzione è Ethan? Ethan Hawke, attore e scrittore statunitense, ha condiviso la vita con Uma Thurman, celebre attrice. La loro relazione ha attirato l'attenzione dei media, consolidando il suo ruolo nel mondo dello spettacolo. Hawke è noto anche per le sue interpretazioni in film di successo e per il suo impegno artistico. La coppia ha vissuto momenti di felicità e sfide, dimostrando la complessità delle relazioni tra personaggi pubblici.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ha sposato Uma Thurman: Hawke" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha sposato Uma Thurman: Hawke". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Ha sposato Uma Thurman: Hawke" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha sposato Uma Thurman: Hawke" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Le 5 lettere della soluzione Ethan:

E Empoli T Torino H Hotel A Ancona N Napoli

