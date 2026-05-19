Sono originali o peregrine

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Sono originali o peregrine' è 'Idee'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IDEE

Perché la soluzione è Idee? Le idee sono pensieri o concetti che emergono dalla mente umana, spesso innovative o insolite, capaci di portare novità e stimolare la creatività. Queste sono originali o peregrine, distinguendosi per la loro unicità e talvolta per l'originalità che le rende sconosciute o poco convenzionali. La loro natura permette di esplorare nuovi orizzonti, sfidando le convenzioni e proponendo prospettive inedite. La capacità di generare idee originali o peregrine rappresenta un patrimonio importante per il progresso e l'innovazione.

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Sono originali o peregrine nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Idee

La definizione "Sono originali o peregrine" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Idee'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Sono originali o peregrine

Sono originali o peregrine Risposta: IDEE

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: I___

I___ Inizia con: I

I Finisce con: E

Le 4 lettere della soluzione

I Imola D Domodossola E Empoli E Empoli

La soluzione 'Idee' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sono originali o peregrine". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.