Sono originali o peregrine
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Sono originali o peregrine' è 'Idee'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: IDEE
Perché la soluzione è Idee? Le idee sono pensieri o concetti che emergono dalla mente umana, spesso innovative o insolite, capaci di portare novità e stimolare la creatività. Queste sono originali o peregrine, distinguendosi per la loro unicità e talvolta per l'originalità che le rende sconosciute o poco convenzionali. La loro natura permette di esplorare nuovi orizzonti, sfidando le convenzioni e proponendo prospettive inedite. La capacità di generare idee originali o peregrine rappresenta un patrimonio importante per il progresso e l'innovazione.
Sono originali o peregrine nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Idee
La definizione "Sono originali o peregrine" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Idee'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Sono originali o peregrine
- Risposta: IDEE
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: I___
- Inizia con: I
- Finisce con: E
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Idee' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sono originali o peregrine". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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