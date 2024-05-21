Lo sono dei sostantivi originali e unici

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo sono dei sostantivi originali e unici' è 'Singolari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SINGOLARI

Perché la soluzione è Singolari? Le parole singolari rappresentano sostantivi unici e originali, distinti dagli altri per la loro forma e significato. Esse indicano persone, luoghi o cose specifiche, mantenendo una forma che si differenzia dal plurale. La loro peculiarità risiede nel fatto di essere utilizzate per esprimere singole entità, conferendo chiarezza e precisione alla comunicazione. Questi sostantivi si contraddistinguono per la loro unicità e per il ruolo fondamentale che rivestono nel linguaggio scritto e parlato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sono dei sostantivi originali e unici". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Lo sono dei sostantivi originali e unici nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Singolari

Quando la definizione "Lo sono dei sostantivi originali e unici" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sono dei sostantivi originali e unici" conferma che la soluzione 'Singolari' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Singolari

S Savona I Imola N Napoli G Genova O Otranto L Livorno A Ancona R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sono dei sostantivi originali e unici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Singolari' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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