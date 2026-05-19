Si schiaccia nel portacenere
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si schiaccia nel portacenere' è 'Mozzicone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MOZZICONE
Perché la soluzione è Mozzicone? Il mozzicone è il residuo di una sigaretta che si schiaccia nel portacenere dopo averla fumata. Si tratta della parte finale che rimane dalla combustione del tabacco, spesso di dimensioni ridotte e facilmente comprimibile. La sua presenza nel portacenere permette di mantenere l’ambiente pulito e privo di odori sgradevoli. La sua forma e consistenza lo rendono facilmente schiacciabile, facilitando la gestione del rifiuto. È un elemento comune in luoghi dedicati al consumo di sigarette.
Si schiaccia nel portacenere nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Mozzicone
In presenza della definizione "Si schiaccia nel portacenere", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mozzicone'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Si schiaccia nel portacenere
- Risposta: MOZZICONE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: M________
- Inizia con: M
- Finisce con: E
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Mozzicone' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si schiaccia nel portacenere". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con schiaccia: Schiaccia la massicciata
Con portacenere: Si lasciano nel portacenere