Si schiaccia nel portacenere

Anna Gallo | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si schiaccia nel portacenere' è 'Mozzicone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MOZZICONE

Perché la soluzione è Mozzicone? Il mozzicone è il residuo di una sigaretta che si schiaccia nel portacenere dopo averla fumata. Si tratta della parte finale che rimane dalla combustione del tabacco, spesso di dimensioni ridotte e facilmente comprimibile. La sua presenza nel portacenere permette di mantenere l’ambiente pulito e privo di odori sgradevoli. La sua forma e consistenza lo rendono facilmente schiacciabile, facilitando la gestione del rifiuto. È un elemento comune in luoghi dedicati al consumo di sigarette.

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Si schiaccia nel portacenere nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Mozzicone

In presenza della definizione "Si schiaccia nel portacenere", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mozzicone'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Si schiaccia nel portacenere
  • Risposta: MOZZICONE
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: M________
  • Inizia con: M
  • Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

M Milano
O Otranto
Z Zara
Z Zara
I Imola
C Como
O Otranto
N Napoli
E Empoli

La soluzione 'Mozzicone' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si schiaccia nel portacenere". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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Con schiaccia: Schiaccia la massicciata 

Con portacenere: Si lasciano nel portacenere 