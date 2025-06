Un frutto che si schiaccia nei cruciverba: la soluzione è Noce

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un frutto che si schiaccia' è 'Noce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NOCE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Noce, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Noce? La noce è il seme duro di alcuni alberi da frutto, come il noce nero o il noce bianco. È conosciuta per la sua forma rotonda e il guscio resistente, che si schiaccia facilmente sotto pressione. Questo frutto è apprezzato sia per il suo gusto ricco sia per le proprietà benefiche, rendendolo un ingrediente versatile in cucina e un simbolo di saggezza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Frutto da cui si ricava un latteSe si schiaccia si gonfiaFrutto che si piluccaIl frutto che si piluccaFrutto che si arrostisce

