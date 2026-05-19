La razza di Rex il cane commissario della TV
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SOLUZIONE: PASTORE TEDESCO
Perché la soluzione è Pastore Tedesco? Il Pastore Tedesco, noto per la sua intelligenza e versatilità, è spesso associato a ruoli di polizia e di salvataggio grazie alle sue qualità distintive. Questa razza si distingue per il pelo lungo o corto, le orecchie erette e un carattere equilibrato, che permette di svolgere compiti complessi con facilità. La sua presenza nelle fiction e nei film ha contribuito a rafforzare l’immagine di un cane fedele e affidabile, pronto a intervenire in situazioni di emergenza.
La razza di Rex il cane commissario della TV nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Pastore Tedesco
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La razza di Rex il cane commissario della TV
- Risposta: PASTORE TEDESCO
- Lunghezza: 14 lettere
- Schema parole: 7-7
- Schema utile: P______ _______
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Le 14 lettere della soluzione
La soluzione 'Pastore Tedesco' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La razza di Rex il cane commissario della TV". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con razza: Una pregiata razza di mici
Con commissario: Lo è un commissario specificatamente nominato dalla pubblica amministrazione