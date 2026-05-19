La razza di Rex il cane commissario della TV

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La soluzione di 14 lettere per la definizione 'La razza di Rex il cane commissario della TV' è 'Pastore Tedesco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PASTORE TEDESCO

Perché la soluzione è Pastore Tedesco? Il Pastore Tedesco, noto per la sua intelligenza e versatilità, è spesso associato a ruoli di polizia e di salvataggio grazie alle sue qualità distintive. Questa razza si distingue per il pelo lungo o corto, le orecchie erette e un carattere equilibrato, che permette di svolgere compiti complessi con facilità. La sua presenza nelle fiction e nei film ha contribuito a rafforzare l’immagine di un cane fedele e affidabile, pronto a intervenire in situazioni di emergenza.

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La razza di Rex il cane commissario della TV nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Pastore Tedesco

Quando la definizione "La razza di Rex il cane commissario della TV" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pastore Tedesco'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: La razza di Rex il cane commissario della TV

La razza di Rex il cane commissario della TV Risposta: PASTORE TEDESCO

Lunghezza: 14 lettere

14 lettere Schema parole: 7-7

7-7 Schema utile: P______ _______

P______ _______ Inizia con: P

P Finisce con: O

Le 14 lettere della soluzione

P Padova A Ancona S Savona T Torino O Otranto R Roma E Empoli T Torino E Empoli D Domodossola E Empoli S Savona C Como O Otranto

La soluzione 'Pastore Tedesco' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La razza di Rex il cane commissario della TV". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.