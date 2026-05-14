Un anomala contrazione della muscolatura cardiaca

Home / Soluzioni Cruciverba / Un anomala contrazione della muscolatura cardiaca

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Un anomala contrazione della muscolatura cardiaca' è 'Fibrillazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FIBRILLAZIONE

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Fibrillazione? La fibrillazione è un’alterazione del ritmo cardiaco caratterizzata da una contrazione rapida e irregolare delle fibre muscolari del cuore. Questa condizione si manifesta con un'attività elettrica caotica che impedisce al cuore di pompare il sangue in modo efficace. Il risultato è un battito disorganizzato e spesso inefficace, che può portare a complicanze gravi come l'ictus o l'insufficienza cardiaca. La fibrillazione richiede un intervento medico tempestivo per ristabilire un ritmo normale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un anomala contrazione della muscolatura cardiaca". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca soluzioni e definizioni di parole crociate Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Un anomala contrazione della muscolatura cardiaca nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Fibrillazione

La definizione "Un anomala contrazione della muscolatura cardiaca" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un anomala contrazione della muscolatura cardiaca" conferma che la soluzione 'Fibrillazione' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Fibrillazione

F Firenze I Imola B Bologna R Roma I Imola L Livorno L Livorno A Ancona Z Zara I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un anomala contrazione della muscolatura cardiaca" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Fibrillazione' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La contrazione cardiacaContrazione di vocaliLa cardiaca è nel toraceUn muscolo che determina la contrazione di un organopectoris: malattia cardiaca