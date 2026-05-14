Un anomala contrazione della muscolatura cardiaca
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Un anomala contrazione della muscolatura cardiaca' è 'Fibrillazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: FIBRILLAZIONE
Perché la soluzione è Fibrillazione? La fibrillazione è un’alterazione del ritmo cardiaco caratterizzata da una contrazione rapida e irregolare delle fibre muscolari del cuore. Questa condizione si manifesta con un'attività elettrica caotica che impedisce al cuore di pompare il sangue in modo efficace. Il risultato è un battito disorganizzato e spesso inefficace, che può portare a complicanze gravi come l'ictus o l'insufficienza cardiaca. La fibrillazione richiede un intervento medico tempestivo per ristabilire un ritmo normale.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un anomala contrazione della muscolatura cardiaca". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
Un anomala contrazione della muscolatura cardiaca nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Fibrillazione
La definizione "Un anomala contrazione della muscolatura cardiaca" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un anomala contrazione della muscolatura cardiaca" conferma che la soluzione 'Fibrillazione' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 13 lettere della soluzione Fibrillazione
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un anomala contrazione della muscolatura cardiaca" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Fibrillazione' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La contrazione cardiacaContrazione di vocaliLa cardiaca è nel toraceUn muscolo che determina la contrazione di un organopectoris: malattia cardiaca
T T E A R N A