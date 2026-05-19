Preparate per il pranzo
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Preparate per il pranzo' è 'Imbandite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: IMBANDITE
Perché la soluzione è Imbandite? Le persone imbaldite sono pronte per il pranzo, indossando abiti comodi e pratici. La loro attitudine suggerisce un momento di relax e di convivialità, tipico di chi si prepara a condividere un pasto con amici o familiari. L'abbigliamento e l'atteggiamento trasmettono un senso di calore e familiarità, tipico di chi si dedica a un momento di convivialità e di riposo. Questa immagine riflette l'importanza di ritagliarsi spazi di convivialità durante la giornata.
Preparate per il pranzo nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Imbandite
La definizione "Preparate per il pranzo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Imbandite'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Preparate per il pranzo
- Risposta: IMBANDITE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: I________
- Inizia con: I
- Finisce con: E
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Imbandite' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Preparate per il pranzo". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con preparate: Preparate, approntate
Con pranzo: Non è una colazione e non è un pranzo