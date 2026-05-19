Paramento per una funzione

Anna Spiotta | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Paramento per una funzione' è 'Stola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STOLA

Perché la soluzione è Stola? La stola è un elemento liturgico indossato dai ministri durante le cerimonie religiose, simbolo di autorità e servizio. Questo paramento ha una funzione importante nel contesto liturgico, poiché distingue il ruolo di chi celebra e presiede le funzioni religiose. La sua lunghezza, colore e decorazioni variano in base alla festività o alla stagione liturgica, sottolineando l'importanza del simbolismo e della tradizione. La stola rappresenta così un segno distintivo di sacralità e responsabilità.

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Paramento per una funzione nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Stola

Quando la definizione "Paramento per una funzione" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Stola'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Paramento per una funzione
  • Risposta: STOLA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: S____
  • Inizia con: S
  • Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

S Savona
T Torino
O Otranto
L Livorno
A Ancona

La soluzione 'Stola' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Paramento per una funzione". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con paramento: Antico paramento ebraico 

Con funzione: Ha funzione equilibratrice 