Paramento per una funzione
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Paramento per una funzione' è 'Stola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: STOLA
Perché la soluzione è Stola? La stola è un elemento liturgico indossato dai ministri durante le cerimonie religiose, simbolo di autorità e servizio. Questo paramento ha una funzione importante nel contesto liturgico, poiché distingue il ruolo di chi celebra e presiede le funzioni religiose. La sua lunghezza, colore e decorazioni variano in base alla festività o alla stagione liturgica, sottolineando l'importanza del simbolismo e della tradizione. La stola rappresenta così un segno distintivo di sacralità e responsabilità.
Paramento per una funzione nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Stola
Quando la definizione "Paramento per una funzione" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Stola'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Paramento per una funzione
- Risposta: STOLA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: S____
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Stola' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Paramento per una funzione". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con paramento: Antico paramento ebraico
Con funzione: Ha funzione equilibratrice