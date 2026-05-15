Ha funzione equilibratrice
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Ha funzione equilibratrice' è 'Contrappeso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CONTRAPPESO
Perché la soluzione è Contrappeso? Il contrappeso svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento dell’equilibrio di un sistema, intervenendo quando si verifica uno sbilanciamento. È una massa o un oggetto posizionato strategicamente per controbilanciare una parte più pesante o più sollevata, contribuendo a stabilizzare strutture come le bilance o le gru. La presenza del contrappeso permette di distribuire le forze in modo uniforme, evitando oscillazioni o crolli improvvisi. La sua funzione di equilibrio è essenziale in molte applicazioni ingegneristiche e meccaniche.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha funzione equilibratrice". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
Ha funzione equilibratrice nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Contrappeso
La soluzione associata alla definizione "Ha funzione equilibratrice" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha funzione equilibratrice" conferma che la soluzione 'Contrappeso' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Contrappeso
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha funzione equilibratrice" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Contrappeso' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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A V I P E S O