Ha funzione equilibratrice

Home / Soluzioni Cruciverba / Ha funzione equilibratrice

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Ha funzione equilibratrice' è 'Contrappeso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONTRAPPESO

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Contrappeso? Il contrappeso svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento dell’equilibrio di un sistema, intervenendo quando si verifica uno sbilanciamento. È una massa o un oggetto posizionato strategicamente per controbilanciare una parte più pesante o più sollevata, contribuendo a stabilizzare strutture come le bilance o le gru. La presenza del contrappeso permette di distribuire le forze in modo uniforme, evitando oscillazioni o crolli improvvisi. La sua funzione di equilibrio è essenziale in molte applicazioni ingegneristiche e meccaniche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha funzione equilibratrice". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca soluzioni e definizioni di parole crociate Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Ha funzione equilibratrice nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Contrappeso

La soluzione associata alla definizione "Ha funzione equilibratrice" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha funzione equilibratrice" conferma che la soluzione 'Contrappeso' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Contrappeso

C Como O Otranto N Napoli T Torino R Roma A Ancona P Padova P Padova E Empoli S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha funzione equilibratrice" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Contrappeso' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Carico che bilanciaServe da equilibratoreScende quando l ascensore saleChe ha funzione basilare essenzialeLastra che ha funzione commemorativaHa battuto il settimoHa inizio subito dopo la partenzaNon ne ha nessuno chi recita un monologo