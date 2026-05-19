Nei vialetti dei parchi
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Nei vialetti dei parchi' è 'Ghiaia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: GHIAIA
Perché la soluzione è Ghiaia? La ghiaia si trova spesso nei vialetti dei parchi, creando un percorso naturale e resistente al passare del tempo. La sua composizione di piccoli ciottoli rende il cammino più agevole e confortevole, contribuendo a un ambiente più piacevole e armonioso. La presenza di ghiaia permette anche un buon drenaggio dell’acqua, evitando ristagni e allagamenti. Nei parchi, questa scelta di materiale si integra perfettamente con il paesaggio, offrendo un aspetto rustico e funzionale.
Nei vialetti dei parchi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ghiaia
Se la definizione "Nei vialetti dei parchi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ghiaia'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Nei vialetti dei parchi
- Risposta: GHIAIA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: G_____
- Inizia con: G
- Finisce con: A
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Ghiaia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Nei vialetti dei parchi". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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