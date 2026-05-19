Nei vialetti dei parchi

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Nei vialetti dei parchi' è 'Ghiaia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GHIAIA

Perché la soluzione è Ghiaia? La ghiaia si trova spesso nei vialetti dei parchi, creando un percorso naturale e resistente al passare del tempo. La sua composizione di piccoli ciottoli rende il cammino più agevole e confortevole, contribuendo a un ambiente più piacevole e armonioso. La presenza di ghiaia permette anche un buon drenaggio dell’acqua, evitando ristagni e allagamenti. Nei parchi, questa scelta di materiale si integra perfettamente con il paesaggio, offrendo un aspetto rustico e funzionale.

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Nei vialetti dei parchi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ghiaia

Se la definizione "Nei vialetti dei parchi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ghiaia'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Nei vialetti dei parchi

Nei vialetti dei parchi Risposta: GHIAIA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: G_____

G_____ Inizia con: G

G Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

G Genova H Hotel I Imola A Ancona I Imola A Ancona

La soluzione 'Ghiaia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Nei vialetti dei parchi". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.