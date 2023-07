La Villa che è uno dei più grandi parchi pubblici di Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Villa che è uno dei più grandi parchi pubblici di Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ADA

Significato/Curiosità : La Villa che è uno dei più grandi parchi pubblici di Roma

La "Villa Ada" è uno dei più grandi parchi pubblici di Roma, situato nel quartiere Nomentano. Questo spazio verde si estende su una vasta area e offre agli abitanti e ai visitatori un'oasi di tranquillità e bellezza naturale nel cuore della città. La Villa Ada è famosa per i suoi paesaggi pittoreschi, i laghi, gli alberi secolari e le ampie distese di prati verdi. È un luogo ideale per fare una passeggiata, fare jogging, fare un picnic o semplicemente rilassarsi immersi nella natura. La villa ospita anche eventi culturali e ricreativi, come concerti e festival, che attraggono persone di tutte le età e gusti. È un luogo amato dagli abitanti di Roma e dai turisti in cerca di una pausa dalla frenesia della città.

