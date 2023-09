Aironi comuni in Italia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aironi comuni in Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CINERINI

Significato/Curiosita : Aironi comuni in italia

Esempio, gli aironi. il nome deriva dalla cittadina di ardea da cui, come narra ovidio, si levò in volo un airone dopo che enea ridusse la città in cenere.... L'airone cenerino (ardea cinerea linnaeus, 1758) è un uccello appartenente alla famiglia ardeidae. originario delle regioni temperate del vecchio mondo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Aironi comuni in Italia : aironi; comuni; italia; Vi nidificano gli aironi ; Ali di aironi ; Fa parte degli aironi ; L Associazione che riunisce i comuni italiani; Sigla di comuni pile stilo; Contrario all interesse della comuni tà; Mette in comuni cazione l Egeo con lo lonio; Maledizioni più forti delle scomuni che; L Associazione che riunisce i Comuni italia ni; L ultima italia na a essere prima in Champions League; Weekend all italia na; Calarono più volte in italia ; Nata a Bologna l 11 settembre 1995 è una giovane promessa del cinema italia no;

Cerca altre Definizioni