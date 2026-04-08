Lasciano i campi solcati

Home / Soluzioni Cruciverba / Lasciano i campi solcati

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lasciano i campi solcati' è 'Aratori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARATORI

Perché la soluzione è Aratori? Gli aratori sono coloro che, con strumenti agricoli, lavorano i terreni preparando il suolo per la semina. Attraverso il loro lavoro, lasciano i campi solcati, creando profonde tracce sulla terra che facilitano l'assorbimento dell'acqua e favoriscono la crescita delle colture. Questa attività richiede abilità e conoscenza del terreno, contribuendo alla produzione agricola e al mantenimento della fertilità del suolo. Gli aratori svolgono un ruolo fondamentale nella tradizione agricola, mantenendo viva questa pratica nel tempo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lasciano i campi solcati". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lasciano i campi solcati nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Aratori

La soluzione associata alla definizione "Lasciano i campi solcati" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lasciano i campi solcati" conferma che la soluzione 'Aratori' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Aratori

A Ancona R Roma A Ancona T Torino O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lasciano i campi solcati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Aratori' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Dissodano i campiLavorano dissodandoMettere sottosopra i campiIl dissodamento dei campiCanaletti nei campiI Campi nel cuore di ParigiSolcati da scanalature