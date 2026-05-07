Contiene solo due dita di liquore

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Contiene solo due dita di liquore' è 'Bicchierino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BICCHIERINO

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Perché la soluzione è Bicchierino? Un bicchierino è un piccolo recipiente utilizzato per servire una quantità limitata di liquore, di solito contenente due dita di bevanda. La sua forma compatta permette di gustare il distillato in modo rapido e senza eccessi, spesso durante momenti di convivialità o come digestivo. Questo tipo di bicchiere è particolarmente apprezzato per la praticità e la capacità di offrire una porzione precisa, facilitando il controllo del consumo e valorizzando il sapore della bevanda.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Contiene solo due dita di liquore". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Contiene solo due dita di liquore nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Bicchierino

In presenza della definizione "Contiene solo due dita di liquore", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Contiene solo due dita di liquore" conferma che la soluzione 'Bicchierino' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Bicchierino

B Bologna I Imola C Como C Como H Hotel I Imola E Empoli R Roma I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Contiene solo due dita di liquore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Bicchierino' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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