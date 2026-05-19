Si infilava in un lettore

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si infilava in un lettore' è 'Cd-rom'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CDROM

ALTRE SOLUZIONI: CD-ROM

Perché la soluzione è Cd-rom? Il CD-ROM è un supporto di memoria ottica che si inserisce facilmente all’interno di un lettore appositamente progettato. Questa tecnologia permette di archiviare grandi quantità di dati, come programmi, documenti e multimedia, rendendo possibile l’accesso rapido alle informazioni desiderate. La sua forma piatta e circolare garantisce una compatibilità universale con molti dispositivi di lettura. La capacità di conservazione e la facilità di utilizzo hanno reso il CD-ROM uno strumento fondamentale nel mondo digitale.

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Si infilava in un lettore nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Cd-rom

Quando la definizione "Si infilava in un lettore" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cd-rom'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Si infilava in un lettore

Si infilava in un lettore Risposta: CD-ROM

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: C_____

C_____ Inizia con: C

C Finisce con: M

Le 6 lettere della soluzione

C Como D Domodossola R Roma O Otranto M Milano

La soluzione 'Cd-rom' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si infilava in un lettore". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.