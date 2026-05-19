Si infilava in un lettore
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si infilava in un lettore' è 'Cd-rom'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CDROM
ALTRE SOLUZIONI: CD-ROM
Perché la soluzione è Cd-rom? Il CD-ROM è un supporto di memoria ottica che si inserisce facilmente all’interno di un lettore appositamente progettato. Questa tecnologia permette di archiviare grandi quantità di dati, come programmi, documenti e multimedia, rendendo possibile l’accesso rapido alle informazioni desiderate. La sua forma piatta e circolare garantisce una compatibilità universale con molti dispositivi di lettura. La capacità di conservazione e la facilità di utilizzo hanno reso il CD-ROM uno strumento fondamentale nel mondo digitale.
Si infilava in un lettore nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Cd-rom
Quando la definizione "Si infilava in un lettore" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cd-rom'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Si infilava in un lettore
- Risposta: CD-ROM
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: C_____
- Inizia con: C
- Finisce con: M
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Cd-rom' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si infilava in un lettore". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Si infilano in un lettore Si infila in un lettore sigla Si infilava nel letto con il prete per scaldarlo Si alternano alle gioie Si studia prima di iniziare un viaggio
Altre definizioni collegate
Con infilava: Si infilava nel letto con il prete per scaldarlo
Con lettore: Scrive per far ridere il suo lettore