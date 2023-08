Le ripartizioni dell VIII cerchio dell Inferno dantesco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le ripartizioni dell VIII cerchio dell Inferno dantesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MALEBOLGE

Significato/Curiosita : Le ripartizioni dell viii cerchio dell inferno dantesco

Favorevoli a franco. qui si parrà la tua nobilitate verso dantesco (divina commedia, inferno, canto ii, 9), divenuto un modo per dire: "in questa occasione... Se stai cercando la rivista di letteratura, vedi malebolge (rivista). nella divina commedia, malebolge è il nome dato all'ottavo cerchio dell'inferno,... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

