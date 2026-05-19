Se ne fanno copricapi

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Se ne fanno copricapi' è 'Feltro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FELTRO

Perché la soluzione è Feltro? Il feltro è un materiale morbido e compatto, prodotto attraverso il processo di infeltrimento di fibre tessili, solitamente di lana, che si trasforma in un tessuto resistente e versatile. Viene spesso utilizzato per creare copricapi, accessori moda e oggetti decorativi grazie alla sua capacità di adattarsi facilmente alle forme desiderate. La sua lavorazione artigianale e la naturale resistenza nel tempo lo rendono ideale per realizzare cappelli e copricapi di vario stile, apprezzati per la loro praticità e eleganza.

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Se ne fanno copricapi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Feltro

Se la definizione "Se ne fanno copricapi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Feltro'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Se ne fanno copricapi

Se ne fanno copricapi Risposta: FELTRO

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: F_____

F_____ Inizia con: F

F Finisce con: O

Le 6 lettere della soluzione

F Firenze E Empoli L Livorno T Torino R Roma O Otranto

La soluzione 'Feltro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Se ne fanno copricapi". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.