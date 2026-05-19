Dimenticare l offesa
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Dimenticare l offesa' è 'Perdonare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PERDONARE
Perché la soluzione è Perdonare? Perdonare significa lasciar andare il risentimento e l'odio accumulato a causa di un'offesa subita. È un processo interiore che permette di liberarsi dal peso del rancore, favorendo la pace e il benessere personale. Attraverso il perdono si supera la rabbia e si trova la forza di andare avanti senza portare con sé il fardello del passato. Questa azione implica una scelta consapevole di lasciar andare il dolore, permettendo di ricominciare con serenità.
Dimenticare l offesa nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Perdonare
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Dimenticare l offesa
- Risposta: PERDONARE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: P________
- Inizia con: P
- Finisce con: E
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Perdonare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Dimenticare l offesa". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
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