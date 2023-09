Stringeva la gola del condannato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stringeva la gola del condannato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CAPESTRO

Significato/Curiosita : Stringeva la gola del condannato

Appunto, ad ogni giro di vite un cerchio di ferro si stringeva alla gola del condannato fino a causarne la morte per strangolamento. portale diritto portale... Scorsoio che forma l'ansa. in sineddoche anche il capestro. forca . struttura in legno che sostiene il capestro con il cappio. in metonimia l'impiccagione stessa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Stringeva la gola del condannato : stringeva; gola; condannato; La morsa che stringeva le città; Si stringeva al collo dei condannati alla berlina; Indumento che stringeva il busto delle dame nobili; Può strangola re una capra; Cigola no nei porti; Il Pete vincitore di sette singola ri di Wimbledon; Acronimo di RadioTélévision Nationale Congola ise; Specialista di orecchie e gola ; Mettere a posto le irregola rità che si trascinavano dal passato; Tutti presi singola rmente; La qualità dei casi singola ri; Irregola re abbr; Un interruttore regola bile; Fu condannato dal Concilio di Nicea; condannato a vita; Va condannato ; Salva il condannato ; Bandito dalla patria, condannato all esilio; Atto di clemenza che riduce la pena del condannato ; Fu condannato a un eterna, inutile fatica; L assemblea religiosa in cui l arianesimo fu condannato come eresia; Figlio di Eolo condannato a un supplizio; Può essere condannato o sanzionato: __ di una pena;

Cerca altre Definizioni