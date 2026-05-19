Compensi periodici
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Compensi periodici' è 'Salari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SALARI
Perché la soluzione è Salari? I salari sono retribuzioni periodiche che un lavoratore riceve in cambio del proprio lavoro. Questi pagamenti avvengono a intervalli stabiliti, come mensilmente o settimanalmente, e costituiscono un compenso fisso per le prestazioni svolte. La loro regolarità permette di pianificare le spese personali e familiari, garantendo una stabilità economica. La gestione dei salari è fondamentale per il buon funzionamento delle aziende e per il benessere dei dipendenti.
Compensi periodici nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Salari
Questa pagina è dedicata alla definizione "Compensi periodici" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Salari'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Compensi periodici
- Risposta: SALARI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: S_____
- Inizia con: S
- Finisce con: I
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Salari' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Compensi periodici". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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