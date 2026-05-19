Puro spirituale
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SOLUZIONE: MISTICO
Perché la soluzione è Mistico? Il termine mistico si riferisce a una dimensione spirituale elevata, caratterizzata da un'esperienza profonda e intima con l'assoluto. Questa parola descrive un percorso di ricerca interiore che trascende le realtà materiali, puntando a un’unione con il divino attraverso pratiche contemplative e meditazioni intense. La sua natura pura e spirituale si manifesta in momenti di illuminazione e di comunione con l'infinito, offrendo un senso di pace e di trascendenza che supera le semplici percezioni sensoriali.
Puro spirituale nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Mistico
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Puro spirituale
- Risposta: MISTICO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: M______
- Inizia con: M
- Finisce con: O
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Mistico' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Puro spirituale". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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