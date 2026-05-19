Pianure argentine
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SOLUZIONE: PAMPAS
Perché la soluzione è Pampas? Le PAMPAS sono vaste distese di pianure argentine caratterizzate da un terreno pianeggiante, ricco di praterie e adatte all'agricoltura e all'allevamento. Queste aree si estendono su gran parte del territorio, offrendo un paesaggio uniforme e aperto che permette una grande produzione di cereali e bestiame. La loro importanza economica e culturale è fondamentale per l'Argentina, contribuendo allo sviluppo del paese. Le PAMPAS sono un esempio di pianure che definiscono il carattere geografico di questa regione.
Pianure argentine nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Pampas
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Pianure argentine
- Risposta: PAMPAS
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: P_____
- Inizia con: P
- Finisce con: S
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Pampas' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pianure argentine". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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