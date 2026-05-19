Pianure argentine

Anna Gallo | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pianure argentine' è 'Pampas'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PAMPAS

Perché la soluzione è Pampas? Le PAMPAS sono vaste distese di pianure argentine caratterizzate da un terreno pianeggiante, ricco di praterie e adatte all'agricoltura e all'allevamento. Queste aree si estendono su gran parte del territorio, offrendo un paesaggio uniforme e aperto che permette una grande produzione di cereali e bestiame. La loro importanza economica e culturale è fondamentale per l'Argentina, contribuendo allo sviluppo del paese. Le PAMPAS sono un esempio di pianure che definiscono il carattere geografico di questa regione.

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Pianure argentine nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Pampas

Per risolvere la definizione "Pianure argentine", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pampas'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Pianure argentine
  • Risposta: PAMPAS
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: P_____
  • Inizia con: P
  • Finisce con: S

Le 6 lettere della soluzione

P Padova
A Ancona
M Milano
P Padova
A Ancona
S Savona

La soluzione 'Pampas' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Pianure argentine". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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