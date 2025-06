Tipiche pianure argentine nei cruciverba: la soluzione è Papas

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Tipiche pianure argentine' è 'Papas'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PAPAS

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Papas? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Papas.

Perché la soluzione è Papas? Le tipiche pianure argentine sono vaste distese di terra conosciute come la Pampa, ricche di terreni fertili ideali per l'agricoltura. Qui, si coltivano principalmente le patate, chiamate papas in spagnolo, che rappresentano un elemento fondamentale della cucina locale e dell'economia agricola. La parola papas richiama dunque questa tradizione di terre fertili e produzioni tipiche dell'Argentina.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Le vaste pianure argentineLe tipiche pittoresche colline a sud di SienaQuelle di testa sono tipiche dell irruenteLe tipiche colline a sud di SienaPianure seminate

