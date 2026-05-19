Europeo sul Baltico
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Europeo sul Baltico' è 'Estone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ESTONE
Perché la soluzione è Estone? L'Estone è un popolo europeo situato nella regione del Baltico, caratterizzato da una lingua unica appartenente alle lingue uraliche. La sua cultura riflette influenze storiche di vari popoli che hanno attraversato questa zona, creando un patrimonio ricco e originale. La lingua estone si distingue per la sua struttura e suoni particolari, rendendola una componente fondamentale dell'identità nazionale. La presenza di questa comunità nel contesto europeo sul Baltico permette di comprendere meglio le diversità culturali di questa area.
Europeo sul Baltico nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Estone
Quando la definizione "Europeo sul Baltico" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Estone'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Europeo sul Baltico
- Risposta: ESTONE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: E_____
- Inizia con: E
- Finisce con: E
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Estone' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Europeo sul Baltico". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Partito Socialista Europeo L Ente spaziale europeo Il signore europeo nell India coloniale I confini del Baltico Consiglio Europeo della Ricerca
Altre definizioni collegate
Con europeo: Consorzio europeo costruttore di aerei
Con baltico: Bagna la Slesia e finisce nel mar Baltico