Europeo sul Baltico

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Europeo sul Baltico' è 'Estone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESTONE

Perché la soluzione è Estone? L'Estone è un popolo europeo situato nella regione del Baltico, caratterizzato da una lingua unica appartenente alle lingue uraliche. La sua cultura riflette influenze storiche di vari popoli che hanno attraversato questa zona, creando un patrimonio ricco e originale. La lingua estone si distingue per la sua struttura e suoni particolari, rendendola una componente fondamentale dell'identità nazionale. La presenza di questa comunità nel contesto europeo sul Baltico permette di comprendere meglio le diversità culturali di questa area.

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Europeo sul Baltico nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Estone

Quando la definizione "Europeo sul Baltico" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Estone'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Europeo sul Baltico

Europeo sul Baltico Risposta: ESTONE

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: E_____

E_____ Inizia con: E

E Finisce con: E

Le 6 lettere della soluzione

E Empoli S Savona T Torino O Otranto N Napoli E Empoli

La soluzione 'Estone' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Europeo sul Baltico". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.