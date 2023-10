La pittoresca zona dell Alto Adige con Ortisei - Cruciverba

Guerra d'indipendenza, tranne, come già accennato,di cortina d'ampezzo. il trentino-entrerà a far parte del regno d'italia nel 1918 al...

La val Gardena ( in lingua ladina, Gröden o Grödnertal in tedesco) è una valle alpina delle Dolomiti, in Alto Adige, Italia, considerata, per la sua prevalente identità ladina, parte integrante della Ladinia stessa.