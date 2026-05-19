Il caspita di José
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SOLUZIONE: CARAMBA
Il caspita di José nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Caramba
Questa pagina è dedicata alla definizione "Il caspita di José" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Caramba'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il caspita di José
- Risposta: CARAMBA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: C______
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Caramba' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il caspita di José". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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