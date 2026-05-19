Il caspita di José

Sara Verdi | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il caspita di José' è 'Caramba'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARAMBA

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Caramba'

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Il caspita di José nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Caramba

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il caspita di José" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Caramba'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il caspita di José
  • Risposta: CARAMBA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: C______
  • Inizia con: C
  • Finisce con: A

Le 7 lettere della soluzione

C Como
A Ancona
R Roma
A Ancona
M Milano
B Bologna
A Ancona

La soluzione 'Caramba' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il caspita di José". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Marie-José la protagonista de I violini del ballo Jose : fu centravanti di Milan e Juventus José Feliciano ne augura una Feliz spa Il verbo di José Mourinho e Maurizio Sarri I militari colleghi del don José della Carmen 