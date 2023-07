I militari colleghi del don José della Carmen - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I militari colleghi del don José della Carmen. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DRAGONI

Significato/Curiosità : I militari colleghi del don José della Carmen

I "dragoni" sono una categoria di unità militari che hanno una lunga storia in diversi eserciti. Originariamente, i dragoni erano soldati di cavalleria leggera che montavano cavalli da guerra. Il loro nome deriva dal fatto che erano equipaggiati con una lancia lunga chiamata "drago". Nel corso dei secoli, i dragoni hanno assunto diversi ruoli all'interno delle forze armate, da unità di cavalleria a unità meccanizzate. Sono stati impiegati in vari contesti, compresi combattimenti in campo aperto, ricognizioni, scortare convogli e svolgere funzioni di polizia militare. Oggi, il termine "dragoni" è spesso usato in senso storico o tradizionale per evocare l'immagine di coraggio e disciplina dei soldati cavalleria.

