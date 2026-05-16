Produce la perla
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Produce la perla' è 'Ostrica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: OSTRICA
Come completare la definizione
- Definizione: Produce la perla
- Risposta: OSTRICA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: O______
- Inizia con: O
- Finisce con: A
Perché la soluzione è Ostrica? L'ostrica è un mollusco bivalve che si distingue per la capacità di generare una perla all’interno della sua conchiglia. Quando un corpo estraneo, come un granello di sabbia, entra nell’ostrica, questa reagisce producendo una sostanza chiamata madreperla per rivestire l’intruso, formando così una perla. Questa produzione avviene come un meccanismo di difesa naturale che si sviluppa nel tempo. La perla, quindi, si forma attraverso un processo biologico complesso e affascinante.
Soluzione per 'Produce la perla' (7 lettere)
Questa pagina è dedicata alla definizione "Produce la perla" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ostrica'.
Schemi utili per Ostrica
- Schema parole: 7
- La soluzione inizia con O
- La soluzione finisce con A
- Schema iniziale: O______
- Schema finale: ___RICA
Le 7 lettere della soluzione Ostrica
La soluzione 'Ostrica' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Produce la perla". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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