Legarsi o stringersi

Alessia Mogavero | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Legarsi o stringersi' è 'Unirsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UNIRSI

Come completare la definizione

  • Definizione: Legarsi o stringersi
  • Risposta: UNIRSI
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: U_____
  • Inizia con: U
  • Finisce con: I

Perché la soluzione è Unirsi? La parola voce si collega strettamente all’atto di unirsi o legarsi con altri, creando un senso di connessione e comunione. Quando si parla di voce in questo contesto, si fa riferimento a un processo di integrazione tra persone o elementi, che si uniscono per formare un insieme coeso. La voce diventa così simbolo di collaborazione e partecipazione attiva, rafforzando i legami tra individui o gruppi. La capacità di unirsi attraverso la voce favorisce una maggiore coesione sociale e comprensione reciproca.

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Legarsi o stringersi: soluzione cruciverba da 6 lettere

Se la definizione "Legarsi o stringersi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Unirsi'.

Schemi utili per Unirsi

  • Schema parole: 6
  • La soluzione inizia con U
  • La soluzione finisce con I
  • Schema iniziale: U_____
  • Schema finale: __IRSI

Le 6 lettere della soluzione Unirsi

U Udine
N Napoli
I Imola
R Roma
S Savona
I Imola

La soluzione 'Unirsi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Legarsi o stringersi". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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