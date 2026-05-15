La stregoneria malefica

Home / Soluzioni Cruciverba / La stregoneria malefica

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La stregoneria malefica' è 'Magia Nera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MAGIA NERA

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Magia Nera? La magia nera è un insieme di pratiche occulte volte a causare danni o influenzare negativamente persone e situazioni. Questa forma di stregoneria malefica si distingue per l’uso di riti e incantesimi pensati per manipolare forze oscure a scopo egoistico o malevolo. Spesso viene associata a credenze popolari e tradizioni antiche che temono il suo potere distruttivo. La sua natura si rivela attraverso simboli e rituali segreti, alimentando il timore e il sospetto nella società.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La stregoneria malefica". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca soluzioni e definizioni di parole crociate Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

La stregoneria malefica nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Magia Nera

In presenza della definizione "La stregoneria malefica", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La stregoneria malefica" conferma che la soluzione 'Magia Nera' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Magia Nera

M Milano A Ancona G Genova I Imola A Ancona N Napoli E Empoli R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La stregoneria malefica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Magia Nera' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un arte da stregoniLa stregoneria per scopi beneficiLa stregoneria che ha finalità positive beneficheEra malefica in un film di David CronenbergIl grande astronomo la cui madre fu accusata di stregoneriaLa stregoneria a fin di bene