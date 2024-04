La definizione e la soluzione di 11 lettere: La stregoneria a fin di bene. MAGIA BIANCA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La magia bianca è un tipo di magia così denominata perché contrapposta a quella nera; a differenza di quest'ultima essa è mossa in linea teorica da intenzioni benefiche, positive, o altruistiche, prefiggendosi obiettivi nobili come la realizzazione interiore, o il raggiungimento della verità e della luce spirituale, a cui allude il colore bianco. Il confine tra magia bianca e nera può tuttavia sfumare laddove questi poteri vengano perseguiti, anche in maniera inconsapevole, da un animo poco disinteressato, in cui tendano a prevalere egoismo, orgoglio o titanismo.Storicamente nella magia bianca possono rientrare sia le forme cerimoniali ...

magia ( approfondimento) f sing (pl.: magie)

(religione) (antropologia) (etnologia) potere soprannaturale che permette di compiere azioni normalmente impossibili lo trasformò in rospo con una magia (senso figurato) (obsoleto) meraviglia di un luogo che suscita una piacevole sensazione [quasi] oltre i sensi gli stretti legami tra la gente e la magia di questa Terra hanno risvegliato una commossa gioia nel mio cuore (familiare) magia del Marocco: luogo fantastico, di sogno e leggenda

Sillabazione

ma | gìa

Pronuncia

IPA: /ma'dia/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo magia che deriva dal greco µaea; dal provenzale malha che deriva dal latino macula ossia "macchia"

Citazione

Sinonimi

diavoleria, incantesimo, portento, prodigio,sortilegio,stregoneria, scienza occulta, occultismo, evocazione di spiriti, negromanzia, chiromanzia

malocchio, maleficio, malia, fattura, iettatura

(senso figurato) fascino, forza ammaliatrice, incanto, suggestione, seduzione, attrazione, rapimento





Contrari

scienza

(senso figurato) orrore, schifo, ribrezzo, disgusto, squallore

Parole derivate

magico, magicità, magica, magismo, tortello magico

Proverbi e modi di dire