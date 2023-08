La polvere nera per le fotocopiatrici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La polvere nera per le fotocopiatrici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TONER

Significato/Curiosita : La polvere nera per le fotocopiatrici

Funzionamento delle moderne fotocopiatrici e delle stampanti laser. fu inventato dal fisico statunitense chester carlson nel 1938 che la brevettò il 6 ottobre... Il toner è un pigmento costituito da una polvere finissima contenente particelle di carbone, ossidi di ferro e resina, usato nelle stampanti laser, nelle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La polvere nera per le fotocopiatrici : polvere; nera; fotocopiatrici; È utile per l aspirapolvere ; Un componente della polvere pirica; Dà una polvere insetticida; Minerale ferroso dalla polvere rossa; Più grossa della polvere meno della ghiaia; Vitigno a bacca nera molto coltivato in Friuli; George Smith famoso genera le statunitense; Sugli aerei è nera ma non è una viaggiatrice ansiosa; I genera li sul mare; Storico genera le spartano; Rivelatore delle fotocopiatrici ; Rivelatore per fotocopiatrici ; Inchiostro per fotocopiatrici ; Polvere per fotocopiatrici ; Il nero delle fotocopiatrici ;

Cerca altre Definizioni