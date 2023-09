Un indumento per sciatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un indumento per sciatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : GIACCA A VENTO

Significato/Curiosita : Un indumento per sciatori

O al posto di essa, per proteggere le gambe e le parti intime dal freddo. a questo scopo l'indumento è indossato dagli sciatori. la calzamaglia viene... Con il termine giacca a vento (in inglese windbreaker) si intende una giubba, una felpa, un cappotto o un soprabito capace di proteggere dall'aria, sia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

