Attrice statunitense che vinse l Oscar a soli 10 anni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attrice statunitense che vinse l Oscar a soli 10 anni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : TATUM O NEAL

Significato/Curiosita : Attrice statunitense che vinse l oscar a soli 10 anni

Quest'ultimo le valse nel 1956 un oscar alla miglior attrice protagonista (la prima attrice non di lingua inglese a ricevere il premio). era anche soprannominata... tatum beatrice o'neal (los angeles, 5 novembre 1963) è un'attrice statunitense. è principalmente nota per aver interpretato addie loggins in paper moon... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 luglio 2023

