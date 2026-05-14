Superò indenne il diluvio

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Superò indenne il diluvio' è 'Arca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARCA

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Perché la soluzione è Arca? L'arca è un'imbarcazione utilizzata per salvare le specie e gli esseri umani durante un grande cataclisma. Essa ha svolto un ruolo fondamentale nel racconto del diluvio, superandolo indenne e permettendo la sopravvivenza di molti. La storia dell'arca simboleggia la speranza e la salvezza in tempi di crisi, rappresentando un'idea di protezione durante eventi catastrofici. La sua importanza si riscontra nella tradizione e nei racconti mitologici di molte culture.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Superò indenne il diluvio". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Superò indenne il diluvio nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Arca

La definizione "Superò indenne il diluvio" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Superò indenne il diluvio" conferma che la soluzione 'Arca' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Arca

A Ancona R Roma C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Superò indenne il diluvio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Arca' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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