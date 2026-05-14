Innalzare alla gloria dei Cieli

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Innalzare alla gloria dei Cieli' è 'Beatificare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BEATIFICARE

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Perché la soluzione è Beatificare? Il termine beatificare si riferisce all'atto di innalzare qualcuno alla gloria dei Cieli, riconoscendo la sua santità e il suo stato di beatitudine eterna. Questo processo avviene attraverso una dichiarazione ufficiale della Chiesa, che attribuisce al fedele un riconoscimento speciale per le sue virtù e il suo esempio di vita. La beatificazione rappresenta un passo importante nel cammino verso la canonizzazione, aprendo le porte alla venerazione pubblica e alla venerazione dei fedeli.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Innalzare alla gloria dei Cieli". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Innalzare alla gloria dei Cieli nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Beatificare

La soluzione associata alla definizione "Innalzare alla gloria dei Cieli" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Innalzare alla gloria dei Cieli" conferma che la soluzione 'Beatificare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Beatificare

B Bologna E Empoli A Ancona T Torino I Imola F Firenze I Imola C Como A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Innalzare alla gloria dei Cieli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Beatificare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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