Innalzare alla gloria dei Cieli
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Innalzare alla gloria dei Cieli' è 'Beatificare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: BEATIFICARE
Perché la soluzione è Beatificare? Il termine beatificare si riferisce all'atto di innalzare qualcuno alla gloria dei Cieli, riconoscendo la sua santità e il suo stato di beatitudine eterna. Questo processo avviene attraverso una dichiarazione ufficiale della Chiesa, che attribuisce al fedele un riconoscimento speciale per le sue virtù e il suo esempio di vita. La beatificazione rappresenta un passo importante nel cammino verso la canonizzazione, aprendo le porte alla venerazione pubblica e alla venerazione dei fedeli.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Innalzare alla gloria dei Cieli". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Innalzare alla gloria dei Cieli nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Beatificare
La soluzione associata alla definizione "Innalzare alla gloria dei Cieli" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Innalzare alla gloria dei Cieli" conferma che la soluzione 'Beatificare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Beatificare
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Innalzare alla gloria dei Cieli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Beatificare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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